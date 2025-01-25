Hastanelerin katılım payı değişti

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, vatandaşların sağlık hizmetlerinde ödeyeceği katılım paylarında farklılıklar getirildi. Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Devlet hastaneleri gibi ikinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda ise muayene katılım payı 20 lira olarak belirlendi. Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda ise katılım payı 45 lira olacak.