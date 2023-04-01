Hatay Kırıkhan’da 2 ayda 5 bin 300 geçici yaşam alanı tamamlanacak

Kırıkhan'da koordinatör vali olarak görev yapan Uşak Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, vatandaşların konteyner taleplerini e-Devlet üzerinden ilettiğini, bu zamana kadar 4 bin 200 depremzedenin konteyner, 17 bin 500 kişinin de kira talebinde bulunduğunu söyledi.

Taleplerin ilerleyen günlerde artabileceğine değinen Ergün, ilçede 17 farklı alanda firmalar, kurumlar ve hayırseverler tarafından yaşam alanları oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

"ŞU ANA KADAR 250 VATANDAŞIMIZI KONTEYNER KENTLERE YERLEŞTİRDİK"

Ergün, konteynerlerin AFAD standardına göre yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kırıkhan'daki yapımına başlanan, altyapı çalışmaları devam eden konteyner sayısı 4 bin 300, buna ilaveten 500 briket evi TOKİ yapacak. Yine 500 TPAO'nun yapacağı briket evler var. Bunlarla birlikte 5 bin 300 civarında kalıcı konutlara kadar geçici konaklama alanına sahip olacağız. Bazıları mesela 300 yapıyor. 50'si bittiğinde vatandaşımız çadırdan bir an önce çıksın diye o 50'yi hemen dolduruyoruz. Onlar çalışmaya devam ediyor. Şu ana kadar 250 vatandaşımızı konteyner kentlere yerleştirdik. Çadırla kıyaslanamayacak kadar daha iyi, konforlu. Kalıcı evlere geçene kadar vatandaşlarımızın en iyi ve rahat şekilde hayatlarını idame ettirmeleri için burada hep birlikte çaba harcıyoruz. Tüm konteynerlerin tamamlanma süreci belki 2 ayı alabilir. Ama şu anda alana inen 800 konteynerimiz var. Yaralar el birliğiyle sarılıyor. Burada 3 bin 500 kamu görevlisi ve gönüllü var. Herkes üzerine düşeni yapıyor."

YAPILAN ALANLAR TESLİM EDİLİYOR

Sultanbeyli Belediyesince yapılan yaşam alanın şantiye şefi Murat Hacımustafaoğlu ise alanda 96 konteynerin bulunduğunu, bunları buzdolabından yatağına tam donanımlı teslim edeceklerini söyledi.

Albayrak Konteyner Kenti şantiye şefi Adil Yurtseven de "İki farklı parselde 630 konteyneri tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz Ramazan Bayramı'nda hepsini yapıp teslim etmek. İlk 100'ünü teslim ettik. Her hafta 100 tane teslim ederek hızlı şekilde yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.