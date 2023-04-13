Hatay’a e-ticaret dopingi

AsrınFelaketi'nden etkilenen illerin yeniden ayağa kaldırılması için özel sektör elini taşı altına soktu. Hepsiburada "Her Sipariş, Bir Destek" projesi başlattı. Projeyle, deprem bölgesinde faaliyet gösteren üreticilere, kadın girişimci ve kooperatiflere ürünlerini satarken destek sağlanıyor. Bu projeyle, bölgedeki işletmeler, mart ayında toplam satış hacimlerini 250 milyon TL'nin üzerine çıkardı. Halen deprem bölgesinde toplam 1.650 girişimci kadın ve kadın kooperatifi platformdan satış yapıyor. "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programı kapsamında deprem bölgesinden 400 yeni girişimci platformda satışa başladı. İki yıl içerisinde bölgeden yapılan e-ticaret kapasitesinin 10 milyar TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Zeytinin ana vatanı olarak bilinen Antakya'daki Meriç Çiftliği sahibi Işıl Nalçabasmaz, "Suriye sınırında 150 yaşındaki çiftliğimizde 110 bin zeytin ağacı var. Bunları işliyor, Elea Antiocheia markamızla tüketiciyle buluşturuyoruz. E-ticarette çok yeniyiz" dedi. Hatay'da ipekböceği üretimi ve dokumacılıkla ilgilendiklerini belirten Defne&Apollon İpekçilik sahibi Tuğçe Duman ise, "İlk etapta en azından elimizdeki hazır ürünleri satabilirsek, çalışanlarımızı yeniden bünyemize almak istiyoruz" diye konuştu.NEŞELİMutfak'ın kurucusu Dilek Tecirli ise "Hepsiburada'nın sağladığı teknolojik ve fiziksel imkânlar sayesinde kısa sürede tekrar sipariş almaya ve işimi yapmaya başladım" dedi. Türkiye'nin ilk organik köylerinden olan Hatay'ın Vakıflı Köyü'nde faaliyet gösteren Vakıf Köy Kadın Kooperatifi Başkanı Lora Çapar ise "33 kadınla beraber kooperatifimizi kurduk. Evde reçel yaparak başladık. 'Her Sipariş Bir Destek' kampanyası ile işlerimiz rayına oturdu" şeklinde konuştu.