Hatay’da 140 bin hak sahibi evlerine kavuşacak

Depremlerde 850 bin civarında konut ve iş yerinin hasar gördüğünü hatırlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En büyük hasar gören illerimizin başında da Hatay'ımız vardı. Merkezde Antakya ve Defne, ilçelerde İskenderun, Kırıkhan, Samandağ gibi ilçelerimizde de büyük hasarlar oluşmuştu. Depremin ilk anından itibaren büyük bir gayretle zararları giderebilmek, buradaki yaraları sarabilmek amacıyla çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarda da çok şükür epeyce bir yol aldık. Hatay özeliyle ilgili söylenecek olursa; AFAD'ın bize vermiş olduğu hak sahipliği sayısı konut itibarıyla 140 bin civarında, 139 bin 600 gibi söyleniyor ama biz yuvarlak 140 bin diyoruz. Bu sayı artabilir çünkü mahkemelere intikal etmiş konular var. Orta hasarlı, az hasarlı binaların kendine has birtakım hukuki ihtilafları ve çıkacak sonuçları da sayıyı değiştirebileceği gerçeğinden hareketle 140 bini geçer diye tahmin ediyoruz. 13 bin kadar da iş yeri burada yapılması icap ediyor, bu kadar karşımızda hak sahibi var. Bizler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak AFAD'ın bize bildirmiş olduğu hak sahipliği sayısı üzerinde elde ettiğimiz verileri alıp daha sonra da Hatay'ımızın bir tarafta boş bulabildiğimiz alanlarda, hazine arazilerinde çok hızlı bir şekilde davranıp konutların inşaatına başladık."

Özhaseki, bir taraftan merkezde temizleyebildikleri, yıkabildikleri ve sonra da yeni inşaatlar için açabildikleri alanlarda işbaşı yaptıklarını belirtti.

Genellikle zeminin çok müsait olmadığına dikkati çeken Özhaseki, "Biraz önce sesleri sizler de duydunuz, buralarda fore kazıklar çakılıyor, sular çekiliyor. Biraz önceki ilk gittiğimiz yerde, hatırlarsanız bir inşaatlar vardı 560 Evler olarak ifade ediliyordu, orada herhalde 3 ay kadar suyun çekilmesi ve bir 2-3 ay kadar da fore kazıkların çakılması işi sürdü. Neredeyse 6 aylık böyle bir çabadan sonra o binalar yükselmeye başladı. Buralarda da aynı şekilde fore kazıklar çakarak zemini sağlama alıp, üzerinde zemin artı en fazla 4 gibi inşaatlar yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.