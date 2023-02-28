Hatay’da 54 yataklı hastane tamamlandı... Yılda 250 bin hastaya hizmet verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'ın Defne ilçesinde yapımına başladığı hastanenin kurulumu ekiplerin gece gündüz çalışmasıyla hızla tamamlandı. Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat işleri bitmek üzere olan Kocaeli Büyükşehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından teşrif ve tıbbi cihaz kurulumları tamamlandıktan sonra doktor ve sağlık personeli atanarak, hasta kabulüne başlayacak. 96 adet konteynerden oluşan 54 yataklı hastanenin yılda 250.000 hastaya hizmet vermesi bekleniyor. Hastanede poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi de yer alacak.
ÇADIR KENTTE 2.000 KİŞİ YAŞIYOR
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki depremden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay'ın Defne ilçesi ardından 6,4'lük depremle tekrar sarsılmıştı. İlk depremlerin ardından Hatay Defne'ye ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, buradaki çalışmaları hızla koordine etti. İlçede Kocaeli Büyükşehir tarafından ilk olarak afet çadırı kuruldu, sıcak yemek dağıtımına başlandı ve lojistik merkezi kuruldu. Ardından ilçedeki uygun alanlar belirlendi ve Kocaeli Büyükşehir ekipleri çadır kent, konteyner kent ve hastane kurulumuna başladı. Çadır kentin tamamlanmasıyla birlikte Antikkapı tarafından kalıcı mutfak da hayata geçirildi. Halen 2 bin kişinin kaldığı ve bin çadır kapasiteli çadır kente 495 adet çadır kuruldu.
Çadır kente yeni çadırların kurulumu devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir'in kurduğu çadır kentte 65 adet tuvalet, 46 adet duş, 3 adet engelli duşu, 2 adet engelli tuvaleti, 28 adet çamaşır makinesi, 9 adet kurutma makinesi, 1 adet arıtma cihazı ve içme suyu çeşmesi kuruldu. Çadır kentte ayrıca yemekhane, eczane, sosyal market, berber ve kuaför, çocuk parkı, psiko-sosyal destek birimleri de yer alıyor.
KONTEYNER KENT KURULUMU DEVAM EDİYOR
Kocaeli Büyükşehir ekipleri, halen konteyner kentin hazırlıklarına da devam ediyor. 350 konteynerden oluşacak alanda alt yapı büyük ölçüde tamamlandı ve konteynerler alana kurulmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir'in konteyner kenti tamamlandığında mescit, eczane, market ve sosyal alanlar da yer alacak.
HASTA KABULÜNE BAŞLANACAK
54 yatak kapasitesine sahip ve yılda 250 bin kişiye hizmet vermesi planlanan hastanenin kurulumu Büyükşehir ekiplerinin gece gündüz çalışmasıyla tamamlandı. Hastanede 4 ana dal branşı ve diş hekimliği hizmeti devamlı olarak verilecek. Genel cerrahi, dahiliye, çocuk, kadın doğum ve diş poliklinik hizmetlerinin verileceği hastanede haftanın belli günlerinde nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, göz, ortopedi poliklinik hizmetleri de olacak. Projenin kurulumu esnasında ve işletmeye alımında Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Karlsruhe, MÜSİAD Paris görev alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İSU, A Takımı, Ulaşım, Yapı Kontrol ve Fen İşlerinden oluşan ekipleri içme suyu, kanalizasyon, altyapı, mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat imalat çalışmalarında gece gündüz çalıştı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından da incelenen hastanenin tıbbı teçhizat kurulumu ve sağlık personelinin atanmasıyla poliklinik hizmeti vermeye başlaması bekleniyor.