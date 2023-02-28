Hatay’da 54 yataklı hastane tamamlandı... Yılda 250 bin hastaya hizmet verecek

ÇADIR KENTTE 2.000 KİŞİ YAŞIYOR

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki depremden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay'ın Defne ilçesi ardından 6,4'lük depremle tekrar sarsılmıştı. İlk depremlerin ardından Hatay Defne'ye ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, buradaki çalışmaları hızla koordine etti. İlçede Kocaeli Büyükşehir tarafından ilk olarak afet çadırı kuruldu, sıcak yemek dağıtımına başlandı ve lojistik merkezi kuruldu. Ardından ilçedeki uygun alanlar belirlendi ve Kocaeli Büyükşehir ekipleri çadır kent, konteyner kent ve hastane kurulumuna başladı. Çadır kentin tamamlanmasıyla birlikte Antikkapı tarafından kalıcı mutfak da hayata geçirildi. Halen 2 bin kişinin kaldığı ve bin çadır kapasiteli çadır kente 495 adet çadır kuruldu.