Hatay’ın mahalleleri suya kavuşuyor





"İKİ İLÇE SUYA KAVUŞTU"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Doğal afetlerde suya ulaşım önemli. Su durumu nasıl, içme suyuna ulaşım mümkün mü, insan atığı su ile ne kadar uzaklaştırılabiliyor. Eğer bunlar olmazsa afetten kurtarılmış kişilerde hastalıklar başlayabiliyor. Bunun için Hatay'da hemen mevcut su sistemini çalışır hale getirilmesi için çalışmaya başladık. Dün şebekeye suyu verdik. Şimdi sistemdeki arızaları onarıyoruz. Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde su sorunun çözdük. Kent merkezi ve diğer ilçelerde 24 saat bu konuda çalışıyoruz" dedi.