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Giriş Tarihi: 12.2.2023 10:30

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzede tahliyesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.

İHA
Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzede tahliyesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor" denildi.

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Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzede tahliyesini sürdürüyor
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