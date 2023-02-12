Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzede tahliyesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor" denildi.