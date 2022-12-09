Hava trafiği milli radarla yönetilecek

SavunmaSanayii Başkanı İsmail Demir, milli imkânlarla geliştirilen havaalanı trafik radarından ilkinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini bildirdi. Başkan Demir, Radar Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "Mevcut ürünlerimizi de güncelleyerek aktif faz dizili anten teknolojileri dahil yeni alt sistemleri kullanmaya başladık. ÇAFRAD radarımızda belirli bir olgunluğa ulaştık, inşallah platformlarımızda kullanmaya başlayacağız. Erken ihbar radar sistemlerinin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesi kapsamında AESA teknolojisini kullanan Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi Eralp'in fabrika kabul testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Alçak İrtifa Radar Sistemi Alp'in ilkinin kısa bir dönem içinde envantere alınmasını bekliyoruz. Yine bu dönemde havaalanı trafik radarının ilkinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Başarılı şekilde sürdürülen projelerimiz sadece yerde konuşlu sistemlerle sınırlı değil. Hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen aktif faz dizili burun radarının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması yönündeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah Akıncı platformu ile başlayacak bu teslimat, F16 Modernizasyon Projesi ile devam edecek."İsmail Demir'in Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk kez teslim edildiğini açıkladığı Hava Trafik Radar Sistemi (HTRS), SSB tarafından başlatılan proje kapsamında ASELSAN ve yerli alt yüklenicileri tarafından hayata geçirildi. HTRS'nin radar, haberleşme ve kayıt sistemini ASELSAN, yazılımını ise TÜBİTAK geliştirdi. Askeri ve sivil havacılık amaçlı geliştirilen yaklaşma radar sistemi HTRS, 2024 yılı sonuna kadar 11 havaalanında hizmete girecek ve yaklaşma kontrol hizmetleri bu sistemle gerçekleştirilecek. Böylece hava trafiği artık milli bir radar sistemiyle yönetilecek.