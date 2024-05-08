Hava yolu yolcu trafiği rekor tazeledi

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün nisan ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının nisanda, iç hatlarda 74 bin 591'e, dış hatlarda ise 63 bin 727'ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 178 bin 614'e yükseldiğini bildirdi. Uraloğlu, nisanda geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında toplam uçak trafiğinde yüzde 28 artış meydana geldiğini kaydetti.

Uraloğlu, söz konusu ayda Türkiye'deki havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 244 bin 590'a, dış hat yolcu trafiğinin 9 milyon 715 bin 111'e ulaştığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ayda direkt transit yolcularla toplam 17 milyon 973 bin 101 yolcu trafiğine hizmet verildi. 2024 yılının nisan ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 52,9, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 55,1 olmak üzere direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 53,7 artış ile rekor tazeledi. Havalimanları yük trafiği ise nisan ayında iç hatlarda 72 bin 269 ton, dış hatlarda 300 bin 161 ton, toplamda 372 bin 430 tona ulaştı."