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Giriş Tarihi: 20.9.2022 15:17

Havacılığın yönetimi Türklere emanet

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havacılığın yönetimi Türklere emanet

Havacılık sektörünün uluslararası kuruluşlarında Türk yöneticiler aktif şekilde görev almaya devam ediyor. Türk Hava Yolları’ndan (THY) 4 temsilci önümüzdeki üç yıllık dönemi için 120 ülkede 290 havayolu şirketiyle dünya çapındaki hava trafiğinin yüzde 83’ünü  temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) danışma kurullarına atandı.

Yapılan atamalarla birlikte THY'nin Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Kerem Kızıltunç, 'Dijital Dönüşüm Danışma Kurulu, Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen Kargo Danışma Kurulu'na, Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu Hukuk Danışma Kurulu'na Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu ise Endüstri İşleri Danışma Kurulu olmak üzere 4 IATA kuruluna atandı.

Kerem Kızıltunç ayrıca 2022-2024 dönemi için Dijital Dönüşüm Danışma Konseyi Başkan Yardımcılığına ve 2024-2026 dönemi için ise Dijital Dönüşüm Danışma Konseyi Başkanlığına seçildi.

THY'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLER

Yapılan atamalarla ilgili olarak değerlendirmede bulunun THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "IATA Yönetim Kurulu üyeliğinin ardından, Türk Hava Yolları'nın küresel sahnedeki konumu bu 4 kıymetli görevle daha da güçleniyor. Çalışma arkadaşlarımızın, uzmanlıkları ve sektörü hepimiz için daha iyiye götürme konusundaki kararlılıkları doğrultusunda Türk Hava Yolları'nı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

YÖNETİM KURULUNA TAVSİYEDE BULUNACAKLAR

IATA'da göreve atanan THY yöneticileri, diğer tüm kurul üyesi havayolları temsilcileri ile birlikte IATA Genel Müdürü tarafından yönlendirilen tüm konularda IATA Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunacak. IATA'nın 9 Danışma Kurulu'ndan 4'üne yapılan üst düzey atamaların ayrıca THY'nin havayolu endüstrisindeki yetkinliğine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

HAVACILIĞIN YÖNETİMİ TÜRKLERE EMANET

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 78. IATA'nın Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane, IATA'nın Yönetim Kurulu başkanlık görevine, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da IATA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu da havalimanı işletmecilerinin küresel ölçekteki çatı örgütü ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmişti

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Havacılığın yönetimi Türklere emanet
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