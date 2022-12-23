’Havacılık girişimleri’ İGA’da hayata geçiyor

İGA Hub Girişimcilik Programı'na teknoloji alanında yapılan 200'ün üzerindeki başvuru, İTÜ Çekirdek değerlendirme kurulu ve İGA yöneticileri tarafından değerlendirildi. İlk değerlendirme aşamasında sonra jüri karşısına çıkmaya hak kazanan 76 girişim projesinin sunumlarını yapmalarının ardından 18 girişim, eğitimler, mentorluk programları ve yatırımcı görüşmeleri ile desteklenmeye hak kazandı. Bu 18 girişime tam donanımlı çalışma ortamı, İTÜ Çekirdek girişimcilik eğitimleri, İGA yöneticilerinden mentorluk, İGA - İTÜ ARI Teknokent'in iş ağı, yatırımcı buluşmaları ile perks ve prototipleme laboratuvarı gibi destekler verildi.

6 PROJEYE 800 BİN TL ÖDÜL

İTÜ Çekirdek'in her yıl düzenlediği bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği 'Big Bang Start-up Challenge'ta final sahnesine çıkan 6 girişim projesi ise toplam 800 bin lira İGA ödülü, eğitim, mentorluk ve ücretsiz ofis kullanımı gibi ek faydalara da hak kazandı.

DESTEKLENEN GİRİŞİM İGA'DA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Geçen yıl 'Big Bang Start-Up Challenge' final sahnesinde 110 bin lira ödül ile desteklenen, markalara ürünleri ve hizmetleri hakkında gelen müşteri geri bildirimlerini toplayıp doğal dil işleme metotları ile anlamlı iç görülere dönüştüren uçtan uca online itibar yazılımı 'The Clico' girişimi, bu yıl İGA İstanbul Havalimanı'nın operasyon süreçlerinde kullanılmaya başlandı. Final sahnesinde desteklenen girişimler de önümüzdeki yıl İGA'da ticarileştirilmesi hedefleniyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMLERE DAVET

İGA İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü, yeni dönemde yerli yabancı tüm girişimcileri İGA HUB'a davet ederek "The Clico' girişimini bu yıl süreçlerimizde kullanmaya başladık. İGA Hub Girişimcilik Programı ile İGA süreçlerine teknoloji ve inovasyon odaklı girişimleri entegre ederek, destek olmaya devam edeceğiz. Final sahnesine çıkan tüm girişimcilerimizin başarılı bir şekilde ticarileşme süreci geçirmelerini diliyorum"dedi.