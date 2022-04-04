Havacılıkta girişimlerin yeni merkezi ’İGA Hub’ açıldı

BAŞARI HİKAYELERİNİN İLK ADIMI OLACAK

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise kuluçka merkezleri İTÜ Çekirdek'te bugüne kadar 7 bin 600 girişimciye destek olduklarını, bu girişimlerin 760 milyon TL yatırım aldıklarını söyledi. Ekosistemlerinin sadece son iki yılda 5 kat büyüdüğünün altını çizen Dikbaş "10 yıldır İTÜ Çekirdek, teknolojinin her alanından girişimi destekliyor olsa da belli sektörler özelinde o alanın uzmanı bir paydaşla güç birliği yapmanın, çok daha büyük başarıları beraberinde getirdiğini deneyimleyerek gördük. Bu doğrultuda İGA' nın çağrısı hem havacılık sektörünün gelişmesi hem de teknoloji girişimciliği açısından çok büyük önem taşıyor. Yapılan bu iş birliği, önümüzdeki yıllarda bu alanda uluslararası programlarımız ve diğer dikey alanlarımızda yapacağımız disiplinler arası iş birliklerimizle birçok başarı hikâyesinin doğmasına da katkı sunacak. Teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde önemli bir çarpan etki yaratacak" dedi.

KİMLER BAŞVURABİLECEK

'Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği' alanında yenilikçi proje geliştiren girişimler başta olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı çalışanları, İstanbul Havalimanı ekosistemi içerisindeki tüm paydaş yenilikçi ve teknolojik tabanlı iş fikirleri ile İGA Hub girişimcilik programına başvuru yapabilecek.Bu doğrultuda havacılık alanında küresel ekonominin bir parçası haline gelmek için detaylı bilgiye ve başvuru süreçlerine https://iGAhub.aero/ sitesinden ulaşılabilecek