Havacılıkta girişimlerin yeni merkezi ’İGA Hub’ açıldı

Program kapsamında 'Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği' alanında teknolojik girişimlerin desteklenmesi sağlanarak İstanbul Havalimanı'nda geliştirilen projelerin havacılık sektörüne olduğu kadar diğer sektörlere de fayda sağlaması amaçlanıyor. Akıllı havalimanı, robotik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, veri analitiği ve nesnelerin interneti (IoT), güvenlik, mobilite alanlarındaki girişimlerin olgunlaşması için girişim ekosistemi oluşturmayı hedefleyen programda, girişimlere İTÜ ARI Teknokent'in dünyada ilk 5'te yer alan Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'in deneyiminden faydalanarak destek olunacak.
KÖPRÜ OLACAK
Sektör paydaşlarıyla girişimciler arasında bir köprü olmayı hedefleyen İGA Hub'ın bu kapsamda ilk çözüm ortağı ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi oldu.
800 BİN TL'LİK ÖDÜL HAVUZU
'İGA Hub' girişim programına kabul edilen girişimlere ihtiyaç duyacakları tüm desteklerin sunulmasının yanı sıra girişimciler, İTÜ Çekirdek' in her yıl düzenlediği bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Start-up Challenge'ta toplam 800 bin TL'lik İGA ödül havuzundan pay alma şansı yakalayacaklar.
İGA'NIN DESTEĞİNİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ
İGA CEO'su Kadri Samsunlu, 'İGA Hub' programında hedeflerinin, Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanında yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesini ve teknolojik girişimlerin desteklenmesini sağlamak olduğunu beliritti. Samsunlu "Sivil havacılık odağında inovatif bir çözümü olan girişimcileri İGA' ya ulaşarak girişimini geliştirmeyi hızlandırmaya, İGA' nın gücü ve desteğini arkalarına almaya davet ediyoruz. İGA Hub ile küresel bir marka olma yolunda hem Türk ve dünya sivil havacılığına katkı sağlamayı, hem de İGA İstanbul Havalimanı'nda geliştirilen bu projelerin havacılık sektörüne olduğu kadar diğer sektörlere de fayda sağlamasını amaçlıyoruz" diye konuştu.
BAŞARI HİKAYELERİNİN İLK ADIMI OLACAK
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise kuluçka merkezleri İTÜ Çekirdek'te bugüne kadar 7 bin 600 girişimciye destek olduklarını, bu girişimlerin 760 milyon TL yatırım aldıklarını söyledi. Ekosistemlerinin sadece son iki yılda 5 kat büyüdüğünün altını çizen Dikbaş "10 yıldır İTÜ Çekirdek, teknolojinin her alanından girişimi destekliyor olsa da belli sektörler özelinde o alanın uzmanı bir paydaşla güç birliği yapmanın, çok daha büyük başarıları beraberinde getirdiğini deneyimleyerek gördük. Bu doğrultuda İGA' nın çağrısı hem havacılık sektörünün gelişmesi hem de teknoloji girişimciliği açısından çok büyük önem taşıyor. Yapılan bu iş birliği, önümüzdeki yıllarda bu alanda uluslararası programlarımız ve diğer dikey alanlarımızda yapacağımız disiplinler arası iş birliklerimizle birçok başarı hikâyesinin doğmasına da katkı sunacak. Teknolojiye dayalı milli kalkınma seferberliğinde önemli bir çarpan etki yaratacak" dedi.
KİMLER BAŞVURABİLECEK
'Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği' alanında yenilikçi proje geliştiren girişimler başta olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı çalışanları, İstanbul Havalimanı ekosistemi içerisindeki tüm paydaş yenilikçi ve teknolojik tabanlı iş fikirleri ile İGA Hub girişimcilik programına başvuru yapabilecek.Bu doğrultuda havacılık alanında küresel ekonominin bir parçası haline gelmek için detaylı bilgiye ve başvuru süreçlerine https://iGAhub.aero/ sitesinden ulaşılabilecek