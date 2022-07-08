Havada çifte rekor

Turizmde yaşanan beklentinin de üstündeki canlılığa Kurban Bayramı hareketliliğinin de eklenmesi, havacılık sektöründe yeni rekorları beraberinde getirdi. İGA İstanbul Havalimanı dün tarihinin en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşırken, Türk Hava Yolları (THY) ise haziranda 2019'un aynı ayında taşıdığı yolcu sayısının üstüne çıktı.Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı verilerine göre 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında günlük bin 355 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanlarının sıralandığı listede ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen bin 422 uçuş ile 230 bine yakın yolcu seyahat etti. Bu rakamlar resmi açılışı 29 Ekim 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve 6 Nisan 2019'dan itibaren ise tam kapasite hizmet vermeye başlayan havalimanındaki bugüne kadarki en yüksek uçuş ve yolcu rakamları.Öte yandan Türk Hava Yolları da, sektördeki canlılığın etkisiyle haziran ayı istatistiklerinde 2019 yılını zorladı. THY'den yapılan açıklamada, Haziran 2019'da 6.6 milyon olan yolcu sayısının, bu yılın aynı ayında 6.9 milyon olarak gerçekleştiği belirtildi. Dış hatlarda yüzde 83.2, iç hatlarda ise yüzde 87.2 doluluk oranına ulaşılan haziran ayında taşınan kargo ve posta hacmi, salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 17.7 artarak 146 bin tona ulaştı. Arz edilen koltuk kapasitesi de 2019'un haziran ayına göre, bu yılın aynı döneminde yüzde 17.7 arttı. THY'nin 6 aylık yolcu sayısı 30.9 milyon olarak gerçekleşti.Haziran ayı rakamları ile ilgili görüşlerini aktaran THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat kendilerini bu yıl yüksek yolcu talebinin olacağı bir yaz döneminin beklediğini belirterek "Buna hazırdık. Her geçen gün daha iyi bir performans sergilerken, uluslararası otoritelerin, pandemi sonrası için belirttiği iyimser tahminlerden bile daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Bu başarı Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile heyecanını ve enerjisini gökyüzüne yansıtan çalışma arkadaşlarımızın çabası ile mümkün oluyor. Hem Türk Hava Yolları ailemize hem de bizimle bulutların üzerinde buluşan 6.9 milyon misafirimize teşekkür ederim" dedi.