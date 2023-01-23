Havada, karada, denizde robotlarla geliyor

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği nokta dünyada da ses getiriyor. Türkiye'nin Yüzyılı'nın miladı olan 2023 yılına da karada, havada ve denizde robotlarla giriyoruz. 2 binden fazla firmanın üretim için ter döktüğü savunma sanayisinde hali hazırda 750 proje yürütülüyor. Sektörün 10 milyar doları aşkın bir cirosu var. 2022 yılı 4.4 milyar dolarlık ihracat ile kapatıldı. Yeni hedef ise 6 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşmak.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedeflerde ve kritik teknolojilerde 'Yüzde 100 Milli Savunma Sanayii' vizyonuna ulaşma yolunda Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğu aşikardır" diyerek aslında bu alanda atılması gereken adımların ne kadar çok olduğunun altını çiziyor.Muharip İnsansız Hava Aracımız KIZILELMA, beklenenden de önce bir tarihte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bundan sonra artık muhtelif manevra testleri, muhtelif silah, füze ve sistemlerin uçağa entegrasyonu, atış testlerinin yapılması gibi bir dizi faaliyetle yoluna devam edecek ve harekat alanında hizmete girmek için gün sayıyor.İsmail Demir, "Sadece KIZILELMA değil, diğer insansız hava araçlarımıza da yerli ve milli mühimmatlarımızın entegrasyonu, yeni geliştirilen mühimmat, füze ve bombalarımızın çeşitli fonksiyonlarla testlerinin, uygulamalarının devam edeceğini de söylemek gerekiyor. BOYGA, TOGAN gibi çeşitli fonksiyonlara sahip mini İHA'larımız ve bunların kamikaze ailelere eklendi ve eklenmeye devam edecek. İHA'larımızdan GPS olmayan sahalarda görev yapabilme kabiliyetini oluşturduğumuz KERKES projesini de tamamladık ve teslimatını yaptık, harekat alanında kullanım konseptlerini de geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi iki tane insanlı uçak konusunda da adımlarımızı kararlılıkla sürdürdük ve 2023 yılındaki hedeflerimizi gerçekleştirme konusundaki kararlılığımız ve ümidimiz 2022'deki faaliyetlerde daha netleşti" diyor.Demir, insansız sistemlerin, geleceğin muharebe sahasını oluşturacağını belirterek, şunları anlatıyor: "Bu anlamda da sadece SİHA'larımız, İHA'larımız değil, insansız deniz ve kara araçları, denizaltı araçları gibi konuların da gündemimizde olduğunu, çeşitli seviyelerde çalışıldığını ve muhtelif ürünlerinin 2022 yılında sahada denendiğini, bazı tatbikat ve harekatlarda deneme kullanımlarının yapıldığını söyleyebiliriz."Havacılık ve uzayda, Milli Muharip Uçak projesi hangardan çıkarılıp tüm dünyaya gösterilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak Projesi'nin 18 Mart'ta hangardan çıkarılarak görücüye sunulacağını ve 2030 yılında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesini hedeflediklerini açıkladı.Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yapacak.ÖZGÜR Projesi kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16'lar teslim edilecek.Özgün helikopter GÖKBEY'in ilk teslimatları Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirilecek.ANADOLU gemisinde konuşlandırılacak Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak.6'ncı ve son P-72 Deniz Karakol Uçağı teslimatıyla Meltem-3 projesi tamamlanacak.Milli ve yerli üretim LNA modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp gemilerin konum ve rota bilgilerinin elde edilmesini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak. İMECE Yer Gözlem Uydusu 2023'te uzaya fırlatılacak.Hava savunma konusunun Türkiye'nin önemli mevzularından birisi olduğuna işaret eden İsmail Demir, "5-6 sene önce çeşitli ülkelerde hava savunma konusunda muhtelif çalışmalar yaptık. Bugün bahsettiğimiz katmanlı hava savunma konseptinde birkaç katmanı kapsayacak birkaç ürünümüzü hizmete aldık. KORKUT'un üzerine SUNGUR, ondan sonra HİSAR A+, HİSAR O+ gibi kademeler oluşturuldu ve SİPER'in de başarılı testleri giderek artan irtifa ve menzil rakamları ile de ürünümüz, birçok tehdidi karşılayabilecek yetenekleri oluşturma yolunda devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Demir, TAYFUN füzesinin kamuoyunda duyulduğunu ve TAYFUN'un kendi içinde bir süreci olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "TAYFUN füzesinde, 2022 yılında gösterilen başarının çeşitli örneklerini 2023'de de görmeyi planlıyoruz. KAPLAN orta sınıf tankı Endonezya'ya teslim edildi. Ortak proje olan bu tankın bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da Endonezya'da üretiliyor olacak. Dünyada sınıfının en iyisi diyebileceğimiz PARS 6X6 mayına karşı korumalı araçlarımızı modernize ettiğimiz zırhlı muharebe araçlarımızı da envantere aldık. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak, bizi yabancı bağımlılığından kurtaracak KTJ3200 Turbojet Motoru'nda seri üretim başladı."Altay ana muharebe tankı projesinde 2023 Mayıs ayı içerisinde 2 adet yeni ALTAY tankı üretim hattından çıkacak. Tanklar testler için TSK'ya ve güç grubunu yapacak firmaya teslim edilecek. Testler tamamladıktan sonra 2025 yılından itibaren proje ortaklarıyla seri üretim başlayacak.Kara araçları projelerinde ayrıca, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'nın ilk teslimatı gerçekleştirilecek.Yerli Motorlu Vuran, 8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araçlar ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatları yapılacak.Hava savunma, silah, füze ve mühimmat alanında uzun menzilli hava savunma ve füze sistemi SİPER hizmete girecek.BOZDOĞAN Görüş İçi ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerimizin ilk teslimatları yapılacak.GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi gemilere entegre edilmeye başlanacak.KARAOK füzeleri ilk kez envantere girecek.ŞİMŞEK Hedef Uçağı seyir füzesi konfigürasyonuyla ilk kez teslim edilecek.Denizaltı Torpidosu AKYA'nın seri üretimine başlanacak.ASELSAN ve SEFİNE TERSANESİ işbirliğiyle geliştirilen, modüler tasarıma sahip MİR İDA'nın gerçek modeli ilk kez sergilendi. Mavi Vatanın güvenliği için ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi işbirliği ile otonom keşif-istihbarat, su üstü harbi, sualtı harbi, üs/liman/kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak alüminyum gövdeli iki yeni İnsansız Deniz Aracının (İDA) yakın zamanda seri üretimi bekleniyor.Deniz projelerinde, en büyük askeri gemi olacak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU kullanıma sunulacak.Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) DERYA'yı teslim edeceğiz. İ Sınfı fırkateynlerimizin ilki İSTANBUL'u hizmete alınacak.Yeni tip denizaltıların ilki olan PİRİ REİS hizmete alınacak.Avrupa'nın en büyük silah üretimi tesisinden Türkiye'nin ilk robot silahı da çıktı. Düzce'de 350 farklı ürün üretirken bir yandan da geleceğin teknolojileri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Sarsılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "SAHA EXPO'da yeni tasarladığımız robotik silah sistemini ilk kez kamuoyuna açıkladık. Amacımız silahlı kuvvetlerimizin asimetrik savaşta ihtiyacı olan akıllı sistemleri hayata geçirebilmek. Bu nedenle ev, mağara ve meskûn mahalde onlara bağımsız destek verebilecek teknolojik ürünlere yöneldik. Robotu başlangıçta dışarıdan aldık şimdi hem robotu hem de yazılımı kendimiz geliştirmeye başardık. Türkiye'de ilklerden biri olan 'Metal Injection Molding' üretim tesisini kurduk. Biz bugüne değil ülkenin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.Farklı sektörlerle yapılan ortaklıklarla yeni ürünleri de meydana getirdiklerini belirten Aliş, "TUSAŞ ile kurduğumuz TR Mekatronik sayesinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik 3 namlulu burun toplarını üretiyoruz. Zırhlı araçlar için de 25 mm'lik top imalatına da başladık. Amacımız yurtdışından gelebilecek her türlü engellemeyi ortadan kaldırabilecek teknoloji şirketine dönmek. Bu nedenle bünyemize birçok yeni teknolojiyi üreten şirketleri katmaya devam ediyoruz" dedi.