Havaist, araçlarıyla deprem bölgesinde hizmet veriyor

İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist'ten yapılan açıklamada, şirketin araçlarının bir bölümünün personeliyle Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından İstanbul Valiliği koordinasyonu ile bölgeye gönderildiği belirtildi.

Bölgedeki binaların hasarlı olması nedeniyle araçların bir bölümünün görev yapan güvenlik güçlerine konaklama imkanı sunduğu ve mobil şarj istasyonu olarak hizmet verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremin ilk anından itibaren gerek yardım malzemelerinin bölgeye güvenli bir şekilde ulaştırılması gerekse bölgedeki yardım çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Havaist araçları seferber edilmiştir. AFAD gönüllüleri, İstanbul Havalimanı'na ücretsiz taşınırken aynı zamanda bölgeden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın da havalimanından şehir merkezine gidişlerinde ücretsiz taşıma imkanı sunulmuştur. Ayrıca Havaist personeli yerel belediyelere ait kamyon, tır gibi araçları kullanarak bölgede devam eden enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmaktadır."