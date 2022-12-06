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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Havalimanında Togg rüzgârı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havalimanında Togg rüzgârı
Togg, İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı. Dış Hatlar Terminali'ndeki arındırılmış salonda ziyaretçilerin beğenisine sunulan Togg, yerli ve yabancı yolcuların ilgi odağı oldu. Almanya'da yaşayan Tunuslu Mohammed Mahjoub, geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu belirterek, "Çok fantastik. Çok güzel bir model. İçi de çok modern gözüküyor" dedi. İspanya'dan tatil için İstanbul'a gelen ilkokul öğretmeni David Vil de, "Ben arabaları severim. Dizaynını çok sevdim. Avrupalı benzerleri ile aynı görünüyor" ifadelerini kullandı. Londra'da yaşayan Anessa Ahmed ise, "Fütüristik görünüyor. Nişanlım Türkiye'de. İleride Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Belki geldiğimde kullanabilirim" dedi. Hollanda'da yaşayan ve sık sık Türkiye'ye gelip gittiğini söyleyen Muharrem Uğurlu adlı vatandaş, "4-5 yıldır elektrikli araba kullanıyorum. Şu anda Türkiye'de iki tane daha aldık. Togg'u da bekliyoruz. Arabayı gördüm. Tasarımı çok şık. Çok beğendik. Almayı da düşünüyorum" diye konuştu.
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Havalimanında Togg rüzgârı
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