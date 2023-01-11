Havalimanlarında 182.3 milyon yolcu ağırlandı

2022 yılsonu uçak ve yolcu ve yük trafik verilerini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 42.1 artarak 182 milyon 334 bine ulaştığını bildirdi. Uçak trafiğinin de aynı dönemde yüzde 28.4 artışla 1 milyon 883 bine yükseldiğini açıklayan Karaismailoğlu, geçen yıl İstanbul havalimanlarında toplam 95 milyon 256 bin yolcuyu ağırladıklarına işaret etti. Karaismailoğlu, aralık ayında üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 18.6 artarak 144 bin 578'e çıktığını belirten Karaismailoğlu, yılın son ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 19 bin, dış hat yolcu trafiğinin 6 milyon 854 bin olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısının yüzde 26,7 artışla 12 milyon 883 bini aştığını duyurdu. Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'na aralıkta inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 684, dışta 28 bin 752 olmak üzere toplamda 37 bin 436'ya ulaştı" dedi. ANKARAİSTANBUL Havalimanı'nın da geçen yıl iç hatlarda 109 bin 634, dış hatlarda 316 bin 263 olmak üzere toplamda 425 bin 897 uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanımızda iç hatlarda 15 milyon 894 bin, dış hatlarda 48 milyon 592 bin olmak üzere toplamda 64 milyon 486 bin yolcumuza hizmet verdik" diye konuştu.