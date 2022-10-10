Havalimanlarında yolcu trafiği % 51 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye genelinde havalimanlarımızda iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcumuza hizmet verdik. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı" ifadesini kullandı.Dünyada havacılık sektöründe yaşanan kaosa rağmen Türkiye'deki havalimanlarının konforlu olduğunu ve sektörün hızla geliştiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, eylül ayında üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 14.3 artışla 188 bin 302'ye çıktığını bildirdi. 2019 Eylül ayı uçak trafiğinin yüzde 97'sine ulaşıldığını ifade ede Karaismailoğlu, "Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine yaklaştı" dedi.Avrupa'daki yoğunluk sıralamasında zirveyi bırakmayan İstanbul Havalimanı'yla ilgili ise Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 9 aylık sürede toplamda 313 bin 778 uçak trafiği gerçekleşti. Toplam yolcu trafiği ise 47 milyon 572 bin oldu" dedi.