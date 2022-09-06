HAVELSAN, teknolojisini Avrupa’ya taşımaya hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN, simülatör ve insansız araç sistemi çözümleriyle Avrupa pazarına girmeyi amaçlıyor.

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

Türk savunma ve bilgi teknolojileri şirketi HAVELSAN, fuarda, insansız kara aracı Barkan, insansız hava aracı Baha, Uçuş Pisti Yabancı Cisim, Kalıntı Tespit ve Uyarı Sistemi FODRAD, Kuş Tespit Radarı KUŞRAD'ın da aralarında bulunduğu ürünlerin maketlerini sergiliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Polonya'nın Türkiye için ihracat ve savunma sanayisi açısından önemli bir partner olabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği ve NATO ülkesi olan Polonya'nın Türkiye ile iş birliğine açık olduğunu dile getiren Nacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölge ülkelerine gelip, daha fazla iş birliği fırsatları aramaları gerektiğini ifade etti.

Nacar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının fuara verdiği önem, "milli katılım", 30'a yakın Türk firmasının katılımının sadece HAVELSAN'ın değil, ekosistem olarak da Türkiye'nin bölgede ne kadar güçlü olacağının göstergeleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Fuara en son 2014'te katılmışız. Bu yıl 30'uncusu düzenleniyor. 40'ıncı yılımızda böyle bir fuara katılmak anlamlı oldu. Fuarda otonom ve insansız sistemler alanındaki ürünlerimiz Barkan ve Baha'yı, komuta kontrol alanındaki ürünümüz Advent'i sergiliyoruz. Sivil havacılığa yönelik birtakım radar ürünlerimiz var. Bilgi iletişim teknolojileri ve akıllı kentler alanında da ürünleştirdiğimiz video analiz yazılımını burada sergileme şansı elde ettik. Burada gerçekten bir heyecan var. Polonya Cumhurbaşkanı stantlarımızı ziyaret etti. Herkeste iş yapma azmi, şevki, hedefi var. İlk defa diyebilirim ki Avrupa'da böylesine heyecanlı bir fuarı birlikte gerçekleştiriyor olacağız."

OTONOM ARAÇLARLA AVRUPA HEDEFİ

HAVELSAN açısından Polonya'daki iş birliği fırsatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Nacar, "Özellikle burada takip ettiğimiz eğitim ve simülasyon projeleri var. Bunlar önemli. Black Hawk Simülatör Eğitimi olabilecek konular arasında. Daha önceki programlardan birtakım simülatör merkezi kurma birikimimiz var, onları da burada kurulacağını bildiğimiz sistemler için kullanmayı konuşacağız. İnsansız kara aracımızı ve onun gelecek büyük versiyonlarını, şu anda 500 kilogramlık Barkan aracımız var, bunun yakın zamanda 1,5 tonluk büyüğünü ortaya çıkaracağız. Bunların ortaya çıkmasıyla otonom araç alanında Polonya ve Avrupa'da varlık göstereceğimize inanıyoruz." dedi.