HAVELSAN THY için üretti! EASA sertifikası aldı

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Boeing 737 Max FFS için Avrupa EASA Seviye D sertifikası almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hava yolları ve eğitim merkezlerine yönelik birinci sınıf bir pilot eğitim aracı oluşturmak amacıyla ürettiğimiz simülatörümüz için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Dünya standartlarında hava yollarından biri olan Türk Hava Yolları ile çalışmak bizim için büyük bir onur. Ülkemizin önde gelen global şirketlerinden Türk Hava Yolları ile daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.