Havzalarda nitrat eylem planı

Suyun tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kirliliğe karşı korunması amacıyla "Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi" çalışması başlatıldı. Projeyle çiftçilerde tarımsal kaynaklı kirlilik konusunda farkındalık artırılacak.



4 BİN 836 İSTASYON İLE TAKİP EDİLİYOR

Yerüstü ve yeraltı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği izleme çalışmalarına ülke genelinde 4 bin 836 istasyondan oluşan izleme ağı ile devam ediliyor. 81 ilde oluşturulan izleme altyapısı ile analizler (nitrat, toplam azot, ortofosfat, toplam fosfor, pH, sıcaklık, EC, çözünmüş oksijen, klorofil) sonucunda elde edilen veriler, tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi çalışmalarında değerlendirilerek Nitrat Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor ve anlık olarak izleniyor. İzleme ağlarından 22 bin 138 numune alındı.



20 NEHİR HAVZASINDA NİTRAT HASSASLIĞI BELİRLENDİ

Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve Nitrat Eylem Planları çalışması ise sürüyor. 20 nehir havzasında (Gediz, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Konya Kapalı, Burdur, Akarçay, Meriç-Ergene, Büyük Menderes, Yeşilırmak, Batı Akdeniz, Kızılırmak, Ceyhan, Çoruh, Van Gölü, Asi, Susurluk, Marmara, Antalya, Doğu Akdeniz) tamamlandı. Gelecek yıl ise tüm nehir havzalarında tamamlanmış olacak.