Hayalinizdeki tatil, Villacınız’da

Villa kiralamak isteyen misafirler, seçimini Villacınız olarak yaptı. 11098 sicil numarasına kayıtlı TURSAB A Grubu Seyahat Acentesi olan Tatil Villacınız, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, misafirlerinin keyifli bir tatil geçirmesi için titiz şekilde çalışmalar yürütüyor.

Tatil Villacınız Genel Müdürü Hüseyin Gencer, "Villacınız olarak; misafirlerimizin güvenle tatil yapabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Tüm giriş ve çıkışlarda villaların kapsamlı şekilde dezenfekte edilmesini sağlıyoruz. Tatil severlerin en güzel tatilini gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz." Tatil evi tercih edenlerin büyük bir bölümü, herkesten uzak ve izole kalmak istiyor. Durum böyle olunca, tatil acentelerinin kural ve önlemlere uyması büyük önem taşıyor.