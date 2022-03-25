Hayallerdeki seyahat 200 çocuğa umut oldu

Proje kapsamında ilk olarak İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir hizmetlerin bir çatı altında toplandığı 'İGA Yanımda' hizmetlerini deneyimleyerek aileleri ile birlikte Antalya'ya seyahat eden çocukların yaptığı resimler, hem fiziksel hem de AR teknolojisiyle hareketlendirilmiş dijital halleriyle İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Eserlerin NFT kopyaların satışlarından elde edilen gelirle ise TODEV' e bağışlanarak 200 çocuğa umut oldu.

HERKESİN HAVALİMANI YAPMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU

Serginin açılışında konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir yapma konusunda ciddi bir hedefleri olduğunun altını çizerek "Her engelli grubuna bu havalimanında güzel bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmaya çalışıyoruz. Nasıl ki bizim seyahat hakkımız varsa, bu çocukların da aynı oranda seyahat etme hakkı var. Bu yolda ciddi bir yol kat ettik. Geçen yıl Avrupa'da 'erişilebilirlikte' en iyi havalimanı seçildik. Bu önümüzdeki senelerde dünya boyutunda tekrarlayacağız. Bu havalimanını herkesin havalimanı yapmak bizim boynumuzun borcu. Yaşamlarında istedikleri yerlere gitmeyi mümkün kılan bir ortama dönüştüreceğiz" diye konuştu.