Hayallerdeki seyahat 200 çocuğa umut oldu

İGA İstanbul Havalimanı'nın 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ve Upfilts Teknoloji işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele' projesi kapsamında 9 otistik çocuğun hayallerindeki seyahati resimledikleri eserlerden oluşan sergi İstanbul Havalimanı'nda açıldı.
Proje kapsamında ilk olarak İstanbul Havalimanı'ndaki erişilebilir hizmetlerin bir çatı altında toplandığı 'İGA Yanımda' hizmetlerini deneyimleyerek aileleri ile birlikte Antalya'ya seyahat eden çocukların yaptığı resimler, hem fiziksel hem de AR teknolojisiyle hareketlendirilmiş dijital halleriyle İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. Eserlerin NFT kopyaların satışlarından elde edilen gelirle ise TODEV' e bağışlanarak 200 çocuğa umut oldu.
HERKESİN HAVALİMANI YAPMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU
Serginin açılışında konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir yapma konusunda ciddi bir hedefleri olduğunun altını çizerek "Her engelli grubuna bu havalimanında güzel bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmaya çalışıyoruz. Nasıl ki bizim seyahat hakkımız varsa, bu çocukların da aynı oranda seyahat etme hakkı var. Bu yolda ciddi bir yol kat ettik. Geçen yıl Avrupa'da 'erişilebilirlikte' en iyi havalimanı seçildik. Bu önümüzdeki senelerde dünya boyutunda tekrarlayacağız. Bu havalimanını herkesin havalimanı yapmak bizim boynumuzun borcu. Yaşamlarında istedikleri yerlere gitmeyi mümkün kılan bir ortama dönüştüreceğiz" diye konuştu.
ESERLERİN TAMAMI SATILDI
Proje kapsamındaki 9 eserin tamamının satıldığını ve bundan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Samsunlu, İGA olarak NFT' den gelen gelirlerin üstüne katkı vererek otizmi derneklerine yaklaşık olarak 200 bin TL bağışla buluşmasına aracılık ettiklerini söyledi.
İGA AİLEMİZ
TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise İGA Kurumsal İletişim biriminin kendilerine ulaşarak 'Bu yıl çocuklarımız için ne yapabiliriz' diye sorduğunu aktararak " İstanbul Havalimanı, bizim çocuklarımız için biz istemeden ayçiçeği (sunflower) yaka kartı yapmış. Allah'ım böyle bir şey olabilir mi ? Biz istemeden biz talep etmeden birileri emek veriyor. Bizim kendi ailelerimizdeki insanlar bile biz istemeden bir şey yapmazlar. İGA ekibi bizler talep etmeden, bizlerin çocuklarının bu havalimanından rahatlıkla yolculuk edebilmeleri için her türlü imkanı sağlanmış. İGA ekibinin gösterdiği fedakarlığı kendi aile bireylerim yapmıyor. İGA bir motto belirlemiş 'İGA Yanımda '. Hayır ben vakıf olarak şöyle diyorum: İGA ailemiz "dedi.
200 ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARINI KARŞILADILAR
İstanbul Havalimanı'ndaki Ayçiçeği (sunflower) yaka kartlarının diğer alanlarda da yaygınlaştırılması için hareket edeceklerini ifade eden Gökçe, 9 çocuğun yaptığı resimlerle çıkmış oldukları bu yolculuktan elde edilen gelirin 200 çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda vakıf hesaplarına katkıda bulunduğunu belirtti.
DESTEK BEKLİYORUZ
Otizm Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneğe Kurucu Başkanı Parin Yakupyan da "Bizim için bir adım atana biz minnettarız. Yaşadığımız duygu hep dışlanmışlık. Eğitim bursu anlamında çok ciddi ihtiyaçlarımız var. Her çocuk eğitime ulaşamıyor.. Eğitim bizler için hava gibi su gibi. Destek bekliyoruz" dedi