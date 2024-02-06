Hayat Holding, Türkiye’nin en büyük konteyner kentini Malatya’da kurdu

Temelleri 1937 yılına dayanan Hayat Holding, 67 şirketi ve 17.000'den fazla çalışanıyla, hızlı tüketim ürünleri, ağaç bazlı panel, kâğıt ambalaj, denizcilik, gayrimenkul geliştirme ve finans olmak üzere 6 farklı sektörde faaliyet göstermektedir.

Türkiye'den doğan ve dünya çapında milyonlarca eve giren 49 markasını, Türkiye başta olmak üzere, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya, Rusya, Mısır, İran, Cezayir, Nijerya, Pakistan ve Vietnam'daki dünya standartlarında 41 üretim tesisinde üretmektedir.

Marka ve ürünleriyle 100'den fazla ülkede yer alan ve bulunduğu sektörlerde global bir oyuncu olan Hayat Holding'in çatısı altındaki Kastamonu Entegre, ağaç bazlı panel üretiminde Türkiye'de 1., Avrupa'da 3. ve Dünya'da 5. sırada yer alırken, Hayat ise, üretim kapasitesi ile dünyanın 4. büyük bebek bezi üreticisi, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika'nın en büyük temizlik kağıtları üreticisidir.

"HAYATA İYİ BAKIYORUZ"

"HAYATA İYİ BAKIYORUZ"

"Hayata İyi Bakarız" yaklaşımıyla dünyada milyonlarca insanın hayatına dokunan ve toplumun iyi olma haline katkı sağlamayı amaç edinen Hayat Holding; tüm faaliyetlerini insana, topluma ve çevreye saygı çerçevesinde yürütüyor, dünyanın ortak bir yaşam alanı olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Hayat Holding sürdürülebilirlik kavramını sadece bir iş modeli olarak değil, vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olarak faaliyetlerine ve iş yapış kültürüne yansıtıyor.

Bu doğrultuda Hayat Holding, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketinin hemen ardından bölgeye 120 adet yardım tırı gönderdi. Ayni ve nakdi desteklerinin yanı sıra şimdi de Malatya'daki depremzede vatandaşların orta ve uzun vadede iyileşmelerine destek olmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi iş birliği, AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteği ile Hayat İyi Yaşam Merkezi projesini hayata geçiriyor.

HAYAT İYİ YAŞAM MERKEZİ

Hayat İyi Yaşam Merkezi, 18 bini aşkın depremzedenin konakladığı Türkiye'nin en büyük konteyner kenti Malatya Samanköy'de yer alıyor. Merkez; depremde en çok zarar gören bebek ve çocukların gelişimine ve gelişim takibine dair psikolojik ihtiyaçların karşılanmasını, annelerin bilinçlendirilmesini, çocukların oyun, sanat ve müzik gibi alanlarla rehabilitasyonunun sağlanmasını, yaşlıların günlük ihtiyaçlarını yerine getirebilmeleri için ergoterapi desteği alarak orta ve uzun vadede iyileşmesini amaçlıyor. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi'nin iş birliğiyle faaliyete geçen Hayat İyi Yaşam Merkezi, üniversitenin ilgili tüm bölümlerinden akademisyenlerin aktif katılımıyla da akademik anlamda son derece güçlü bir donanıma sahip.

3.800 konteyner kapasiteli kentte yer alan Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde her bir konteyner alanı konteyner kentte konaklayan depremzedelerin farklı bir ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak tasarlandı.

Merkezde; kütüphane, bilgisayar odası, çamaşır odası, anne ve bebek destek odası, 65 yaş üstü destek odası, ergoterapi odası, oyunla gelişim odası, sanatla gelişim odası, etüd alanı bulunuyor. Bu odalarda resim ve müzik alanlarında sanatla duyguları ifade etme, dışa vurum etkinlikleri, kitap okuma, yenidoğan bakım ve beslenme, çocukluk çağı aşılaması, çocuk ve yaşlılara yönelik ergoterapi uygulamaları, psikolojik destek gibi çalışmaların farklı yaş gruplarına göre günlük ve haftalık planlanması yapılıyor. Ayrıca konteyner kentin bahçesinde çocuklar için bir açık hava parkı da bulunuyor.

Projede konumlanan odaların isimleri aşağıdaki gibidir: