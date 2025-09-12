Hayvan hastalıklarıyla mücadelenin kahramanı ‘şap enstitüsü’! Toplamda 15 milyon doz aşı 81 ile sevk edilmiş olacak

Ağtürk, enstitü olarak yeni tip aşı üretiminde önemli bir mesafe kat ettiklerini belirterek, bugüne kadar 13 milyon 500 bin doz aşının üretildiğini ve sahaya sevk edildiğini söyledi. Üretimin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Ağtürk, "Bugün de 1 milyon 300 bin dozluk bir dolum daha gerçekleştiriyoruz. Böylece toplamda 15 milyon doz aşıyı sahaya sürmüş olacağız.
SAT1 HASTALIĞI İÇİN 15 MİLYON DOZ AŞI SAHAYA SEV EDİLDİ
Aşılama yapıldıkça sahadaki hastalık oranlarının da azaldığını görüyoruz" dedi. Sahadan gelen numunelerin titizlikle incelendiğini anlatan Ağtürk, mevcut aşının yeni varyantlara karşı etkinliğinin sürekli test edildiğini aktardı. "Eğer mevcut aşı koruyuculuğunu kaybetmeye başlarsa, hemen yeni tip aşı çalışmalarına başlıyoruz" diye konuştu. Yıl sonuna kadar yaklaşık 10 milyon doz daha üretim yapmayı hedeflediklerini ifade etti.Çiftçilerin de mücadelede kritik bir rol üstlendiğini söyleyen Ağtürk, en önemli tedbirin zamanında aşılama olduğunu vurguladı: Virüsün tedavisi yok, tek çaremiz aşıdır. Her hastalık veya salgın çıktığında sosyal medyada çok kirli bilgiler dolaşıyor. 'Aşı yaptırmayın, aşı yapılan hayvanlar hastalanıyor' gibi duyumlar alıyoruz. Tabi bu kirli duyumlardan dolayı da vatandaş aşıya karşı bir direnç gösteriyor. Bizim aşı yapmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Domatesle, bitkisel karışımlarla virüs tedavi edilemez. Hayvanlarımız hastalandığında yalnızca yaralara yönelik tedavi uygulanabilir, ancak virüsün ortadan kaldırılması mümkün değil.
YENİ ALINAN HAYVANLARA 15 GÜN KARANTİNA UYGULAYIN
Çiftçilere hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek adına alınabilecek tedbirler konusunda da çağrıda bulunan Ağtürk, "Hastalık konusunda sadece bizim veya Bakanlığın tedbir alması yetmiyor. Çiftçimiz işletmesine bir hayvan aldığında en az 15 gün mevcut hayvanların içerisine sokmamalı. Ayrı bir karantina ahırı olması lazım. Hayvanı orada 15 gün gözaltında tutup eğer bir hastalığı yoksa diğer hayvanların içine koymalı. Hastalık çıktığında hasta olan hayvanı, hasta olmayan hayvanlardan anında ayırması gerekiyor. Bundan sonra da en yakın resmi kuruluşa müracaat etmeliler" uyarılarında bulundu. Şap Enstitüsü'nün yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da faaliyet gösterdiğini belirten Ağtürk, 2021'den bu yana Azerbaycan'a aşı ihracatı yapıldığını aktardı. Geçen yıl 10 milyon 815 bin doz aşının bu ülkeye gönderildiğini hatırlatarak, ihracatın bakanlığın talimatları doğrultusunda sürdüğünü kaydetti.
1959 yılında Ankara'da kurulan Şap Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin en önemli veterinerlik araştırma kurumlarından biri olan enstitü, özellikle şap hastalığına karşı aşı geliştirme ve üretim çalışmalarıyla öne çıkıyor. Yılda milyonlarca doz aşı üreten kurum, hem yurt içindeki ihtiyacı karşılıyor hem de Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışına ihracat yapıyor. Enstitü aynı zamanda sahadan gelen numuneleri inceleyerek virüs tiplerini tespit ediyor ve mevcut aşıların etkinliğini sürekli kontrol altında tutarak yeni varyantlara karşı hızla aşı geliştirme çalışmaları yürütüyor. Şap Enstitüsü, SAT1 varyantına karşı kısa sürede aşı geliştirerek sahaya sürmeye başladı. Bugüne kadar milyonlarca doz aşı üretilerek çiftçilere ulaştırıldı. Bu kapsamda şimdiye kadar 44 ilde aşılama oranı yüzde 85'e çıktı ve hayvan pazarları açıldı.