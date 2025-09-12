Hayvan hastalıklarıyla mücadelenin kahramanı ‘şap enstitüsü’! Toplamda 15 milyon doz aşı 81 ile sevk edilmiş olacak





YENİ ALINAN HAYVANLARA 15 GÜN KARANTİNA UYGULAYIN



Çiftçilere hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek adına alınabilecek tedbirler konusunda da çağrıda bulunan Ağtürk, "Hastalık konusunda sadece bizim veya Bakanlığın tedbir alması yetmiyor. Çiftçimiz işletmesine bir hayvan aldığında en az 15 gün mevcut hayvanların içerisine sokmamalı. Ayrı bir karantina ahırı olması lazım. Hayvanı orada 15 gün gözaltında tutup eğer bir hastalığı yoksa diğer hayvanların içine koymalı. Hastalık çıktığında hasta olan hayvanı, hasta olmayan hayvanlardan anında ayırması gerekiyor. Bundan sonra da en yakın resmi kuruluşa müracaat etmeliler" uyarılarında bulundu. Şap Enstitüsü'nün yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da faaliyet gösterdiğini belirten Ağtürk, 2021'den bu yana Azerbaycan'a aşı ihracatı yapıldığını aktardı. Geçen yıl 10 milyon 815 bin doz aşının bu ülkeye gönderildiğini hatırlatarak, ihracatın bakanlığın talimatları doğrultusunda sürdüğünü kaydetti.



1959 yılında Ankara'da kurulan Şap Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin en önemli veterinerlik araştırma kurumlarından biri olan enstitü, özellikle şap hastalığına karşı aşı geliştirme ve üretim çalışmalarıyla öne çıkıyor. Yılda milyonlarca doz aşı üreten kurum, hem yurt içindeki ihtiyacı karşılıyor hem de Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışına ihracat yapıyor. Enstitü aynı zamanda sahadan gelen numuneleri inceleyerek virüs tiplerini tespit ediyor ve mevcut aşıların etkinliğini sürekli kontrol altında tutarak yeni varyantlara karşı hızla aşı geliştirme çalışmaları yürütüyor. Şap Enstitüsü, SAT1 varyantına karşı kısa sürede aşı geliştirerek sahaya sürmeye başladı. Bugüne kadar milyonlarca doz aşı üretilerek çiftçilere ulaştırıldı. Bu kapsamda şimdiye kadar 44 ilde aşılama oranı yüzde 85'e çıktı ve hayvan pazarları açıldı.