Hayvancılık destekleri 1 Ocak’tan itibaren artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık alanında sağladığı destekler güncellendi. 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 21 kalemde verilen hayvancılık destekleri yüzde 100, bazı kalemlerde de yüzde 150 arttı. Hayvancılığa verdiği sürü yöneticisi desteği yüzde 150, buzağı desteği yüzde 133, anaç koyun-keçi desteği yüzde 100 oranlarında artırılırken, 2023 yılı için koç-teke alım desteği de 2 bin lira/baş olarak belirlendi.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Tebliğin yayımlanmasıyla hayvancılıkta sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlamaya yönelik birçok destek kaleminde yüzde 100-150 artış yapıldı. 2022'de 12 bin lira olan sürü yöneticisi (çoban) desteği, 2023'te yüzde 150 artışla 30 bin liraya çıkartıldı. Koç ve teke alım desteği, küçükbaş hayvan ıslahının sağlanması, verimliliğin ve sürü kalitesinin artırılması amacıyla 2023'te hayvan başına 2 bin lira olarak uygulanacak. Buzağı desteği, 2022'de kriterleri sağlaması durumunda 900 lira/başa kadar verilirken, 2023 yılı için yüzde 133 artışla 2 bin 100 lira/başa çıkartıldı. Bu destek 2023'te doğan her buzağı için verilecek.