Hayvancılık desteklerine başvurular bitiyor

Tarım ve Orman Bakanlığının buzağı- malak ve kuzu-oğlak destekleme başvuruları bugün sona erecek. Küçükbaş havyan desteği için başvurular, üyesi olan tarımsal örgüt üzerinden yapılabilecek. Tarımsal örgüt olmayan illerde ise il ve ilçe tarım müdürlüklerinden başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Büyükbaş hayvan desteği için ise yine tarımsal örgütler üzerinden veya bireysel olarak başvuru yapılabiliyor. Bireysel başvurular, il ve ilçe tarım müdürlükler üzerinden tamamlanacak. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin başvuru tarihlerini kaçırmaması uyarısında bulundu. Çelik, "Yetiştiricilerimizin destekleme başvurusunu üyesi oldukları koyun keçi yetiştiricileri birliklerine dilekçeyle yapmaları gerekiyor" dedi.