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Giriş Tarihi: 26.2.2024

Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklanıyor

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklanıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkta sektör paydaşları ve uzmanların görüşleri alınarak hazırlanan 5 yıllık eylem planı, bugün Bakan İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Hayvancılıkta verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmak amacıyla oluşturulan çalışmaların ayrıntılarını anlatacak olan Yumaklı, hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni tedbirler ve ıslah eylem planı konularında yenilikleri paylaşacak.

YENİ ADIMLAR PLANLADI
Türkiye'de hayvancılığın 5 senesinin planlandığı yol haritasında hayvansal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, hayvan hastalıklarıyla mücadelede ilk defa uygulamaya girecek tedbirler ve anaç hayvan satısının nasıl artırılacağı konularında belirlenen stratejiler açıklanacak. Sektöre son 21 yılda 312 milyar lira destek sağlandı. Yeni dönemde uygulanacak destekleme modelinin de aktarılması planlanıyor.
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Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklanıyor
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