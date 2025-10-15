Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.10.2025

Hayvanları Koruma Günü’nde ‘kurtaran ev’ festivali
Anadolu Sigorta, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Kurtaran Ev Derneği iş birliğiyle düzenlenen Kurtaran Ev Festivali'ne katıldı. Şirket, afetlerde kullanılmak üzere geliştirilen taşınabilir klinik "Kurtaran Araç"ı festival katılımcılarına tanıttı. Ziyaretçiler, aracın donanımı hakkında bilgi aldı ve üzerinde mama kapları ile sokakta yaralanan hayvanlara yönelik ilk yardım kartları dağıtıldı. Ayrıca, hazırlanan özel fotoğraf panosunda hatıra fotoğrafları çekildi. Festival kapsamında Anadolu Sigorta, Kurtaran Ev'deki kedi ve köpekler için mama, kum ve oyuncak gibi ihtiyaç malzemelerini teslim etti. Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, "Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, toplumsal bir sorumluluktur. Bu farkındalığın yayılması bizim için çok değerli" dedi.

