Hazine 2 ihalede 29,5 milyar lira borçlandı

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.

Nominal teklifin 57 milyar 792,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 13 milyon lira, net satış 10 milyar 437,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 29 milyar 506 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 18,94, bileşik faiz 19,83 oldu.

Nominal teklifin 7 milyar 555,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 572,5 milyon lira, net satış 4 milyar 342,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamuya satış olmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 476 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, 2 ihalede toplam 29 milyar 530,5 milyon lira borçlandı.