Hazine 2 tahvil ihalesinde 9,8 milyar lira borçlandı

Bakanlık ilk ihalede, 13 ay (399 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 14,91, bileşik faiz 14,81 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 167 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 143 milyon lira, net satış 982,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1,5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 948,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 10 yıl (3626 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 11,73, bileşik faiz yüzde 12,07 oldu.

Nominal teklifin 5,3 milyar lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 701 milyon lira, net satış 3 milyar 430,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 551 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 9 milyar 763 milyon lira borçlandı.