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Giriş Tarihi: 10.3.2024 13:47

Hazine 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 devlet tahvili ihalesi yapacak.

AA
Hazine 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günkü ilk ihalede 6 yıl (2 bin 275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 10 yıl (3 bin 493 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

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Hazine 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek
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