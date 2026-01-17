Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine: Altını kimin aldığı izlenmeyecek
Giriş Tarihi: 17.01.2026

Hazine: Altını kimin aldığı izlenmeyecek

Hazine: Altını kimin aldığı izlenmeyecek
  • ABONE OL
HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda bazı medya organlarında, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) "varlık takibi olduğu", "yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı" ve "belgesi olmayan altının yalnızca 'sarı bir metal' olarak değerlendirileceği" yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık açıklamasında, "KMTS dahilinde üretilen altının kim tarafından alındığı veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme söz konusu değildir. KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmedir" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine: Altını kimin aldığı izlenmeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz