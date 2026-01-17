Hazine: Altını kimin aldığı izlenmeyecek

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, son zamanlarda bazı medya organlarında, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) "varlık takibi olduğu", "yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı" ve "belgesi olmayan altının yalnızca 'sarı bir metal' olarak değerlendirileceği" yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık açıklamasında, "KMTS dahilinde üretilen altının kim tarafından alındığı veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme söz konusu değildir. KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmedir" denildi.