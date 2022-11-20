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Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:19

Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi yapacak.

AA
Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ihalede, 4 yıl (1274 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 10 yıl (3542 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.

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Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek
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