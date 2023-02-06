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Giriş Tarihi: 6.2.2023 16:08

Hazine bugünkü tahvil ihalesinde 1,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 802 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Hazine bugünkü tahvil ihalesinde 1,8 milyar lira borçlandı

Bakanlık ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 10,55 bileşik faiz yüzde 10,82 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 615 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 680 milyon lira, net satış 677 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar lira teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 191 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 125 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 1 milyar 802 milyon lira borçlandı.

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Hazine bugünkü tahvil ihalesinde 1,8 milyar lira borçlandı
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