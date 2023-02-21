Hazine devlet tahvili ihalesiyle yaklaşık 3,1 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesinin yeniden ihracını yaptı.

Nominal teklifin 18 milyar 868,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 85 milyon lira, net satış 1 milyar 821 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 140 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, ihalede toplam 3 milyar 71 milyon lira borçlandı.