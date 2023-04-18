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Giriş Tarihi: 18.4.2023 15:05

Hazine iki ihalede yaklaşık 10 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 966,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

AA
Hazine iki ihalede yaklaşık 10 milyar lira borçlandı

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 4,55 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 16,98, bileşik faiz yüzde 17,11 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 913 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 323 milyon lira, net satış 4 milyar 45,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 511 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz ve reel bileşik faiz eksi yüzde 1,76 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 170 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 890 milyon lira, net satış 1 milyar 170,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 481 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 9 milyar 966,7 milyon lira borçlandı.

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Hazine iki ihalede yaklaşık 10 milyar lira borçlandı
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