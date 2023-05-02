Hazine iki ihalede yaklaşık 22,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk ihalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede dönemsel faiz yüzde 3,49 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 483,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 862,5 milyon lira, net satış 8 milyar 101,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 282 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,20 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede basit faiz yüzde 13,04, bileşik faiz yüzde 13,46 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 520 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 157 milyon lira, net satış 2 milyar 717,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 803 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 22 milyar 668,8 milyon lira borçlandı.