Hazine taşra teşkilatlarını azaltıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle Bakanlığına bağlı mal müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdiğini belirterek, "İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 mal müdürlüğünün kapatılması sağlanacak" dedi. Atılan adımla, taşra teşkilatlarına tahsis edilen kaynaklarda önemli bir tasarruf sağlanacağına işaret eden Şimşek, "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir" değerlendirmesini yaptı. Şimşek, kamu mali yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıracaklarını, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edeceklerini belirterek, dönüşümün, kamu hizmetlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olmasına katkı sağlayacağını vurguladı.