Hazine üç ayda 502,1 milyar liralık iç borçlanma planlıyor

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, Ocak 2024-Mart 2024 döneminde 393,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 502,1 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, Ocak'ta 97,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 121 milyar liralık, Şubat'ta 200,2 milyarlık iç borç servisine karşılık 250,2 milyar liralık, Mart'ta 95,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 130,9 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.