Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Sayın Başkanımız çiftçiler için yeni sürprizler açıklayacak

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE İŞSİZLİKLE İLGİLİ ÇOK OLUMLU ÇALIŞMALAR BEKLİYORUZ"

Bu yıl için Türkiye'nin yaklaşık 40 milyar dolarlık turizm geliri ve 47 milyondan fazla turist beklediğini aktaran Gürcan, otellerin doluluk oranlarının yüzde 90'lar seviyesine ulaştığını kaydetti.

Gürcan, "Türkiye, bugün gelmiş olduğu durum itibarıyla ihracatını ve turizm gelirlerini arttıran bir ülke oldu. Türkiye, dünyada turizm gelirlerinden aldığı payını yükseltmeye de devam ediyor. Özellikle pandemi sonrasında burada yüzde 3,4 seviyesine gelerek ciddi bir artış gösterdi. Dünya turizm gelirlerinden aldığı pay ciddi bir artış gösterdi. Bu sürecin de devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bugün açıklanan işsizlik verisine değinen Gürcan, "Türkiye 4 yıl 7 ay sonra ilk defa tek haneli işsizlik rakamını yakalamış oldu. İstihdamını arttırmaya devam eden bir ülke görünümü var. İnşallah bu süreci hızla devam ettireceğiz. Şu anda 31 milyon 14 bin kişilik bir istihdamımız olmuş. Bu da bizim için sevindirici bir rakam. 4 yıl 7 aydan sonra 10,1'den 9,6'ya düşen bir işsizlik oranını hep beraber yakaladık. İstihdamını arttıran, kapasitesini, ihracatını arttıran ve yatırımları çoğaltan ülke görünümünü siz değerli iş adamlarımızla beraber sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki süreçte de işsizlikle ilgili çok olumlu çalışmalar beklediklerini aktaran Gürcan, "Çünkü Türkiye'de şu anda yatırım yapma iştahı çok yüksek. Birçok sanayicimizin, iş insanımızın yeni OSB'ler kurarak yatırımlarını arttırmak, kapasitelerini arttırmakla ilgili çalışmaları olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. Türkiye, istihdamda diğer ülkelerden çok pozitif bir ayrışma gösterdi. Büyümede olduğu gibi istihdamdaki artış konusunda da önemli ölçüde pozitif ayrışmış durumdayız. Salgın öncesine göre ülkemiz, istihdam edilen kişi sayısını en çok artan ülkelerden birisi olmuştur." şeklinde konuştu.

"KÜRESEL GIDA VE TAHIL FİYATLARI SON ZAMANLARDA DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR"

Mahmut Gürcan, Türkiye'nin son dönemde ihracat performansı açısından da olumlu ayrıştığını, enerji ve altın harici ihracatın ithalatı karşılaşma oranının son yıllarda iyileşme gösterdiğini ve yüzde 96,8'e yükseldiğini söyledi.

Gelişmiş ekonomilerde büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güncellendiğine ve yüksek faiz artışlarıyla birlikte parasal sıkılaşma tedbirlerinin arttığına işaret eden Gürcan, Türkiye'nin ise son 8 çeyrektir güçlü ve dengeli büyümeye devam ettiğini belirtti.

Küresel gıda ve tahıl fiyatlarının son zamanlarda düşüş gösterdiğini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu tahıl koridoru neticesinde gıdaya ulaşımda çok büyük bir kolaylık sağlandı. Ukrayna'nın tahıl depolarında bulunan buğday, arpa ve diğer ürünlerinin çok rahatlıkla Avrupa'ya ve ihtiyacı olan diğer ülkelere ulaşması neticesinde özellikle buğday fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Yine aynı şekilde diğer gıda fiyatları da bundan nasibini aldı ve belli bir düşüş yaşanıyor. Ama ülkemizde de bu sene yaşanan bolluk neticesinde hem buğdayda hem de arpada çok ciddi şekilde rezervlerimiz oldu. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi de hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla çok miktarda alımlar gerçekleştirdi. En son rakamlara göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda 4,5 milyon ton buğday rezerve edilmiş durumdaydı."