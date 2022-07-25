Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: "Türkiye'de doğal gazla ilgili bir kriz beklenmemekte"

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına yönelik devam eden başvurular ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin sunum da yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gürcan, sanayi üretiminde endeksin ve kapasite kullanım oranının gayet iyi durumda olduğunu sürekli yükseldiğini söyledi. Bakan Yardımcısı Gürcan, şu anda Türkiye'de sanayi kapasite kullanım oranının yüzde 77.9 seviyesinde, hizmet ciro endeksi ise yukarı doğru hareket halinde yüzde 73.5'lik bir durumda olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Gürcan, salgın döneminde küresel ölçekte zarar gören turizm sektöründe de dünya ortalamasının üzerinde bir toparlanma hızı gösterdiğini Türkiye turizm gelir ve toplam ziyaretçi sayısında ortalama bu yılki beklentinin 35 milyar dolar gelir olacağını ziyaretçi sayısında ise toplam 45 milyon kişi olmasını beklediklerini ifade etti. Bakan Yardımcısı Gürcan, petrol ve doğal gaz fiyatlarına da değinerek yüksek seyri görüldüğünü doğal gazla ilgili bir krizin beklenmediğini de söyledi.