Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman: Güçlü ve dengeli büyüme eğilimi ilk çeyrekte de sürüyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 11. Sigorta Haftası kapsamında düzenlenen ve "Sigortacılığın Geleceğini Yeniden Tanımlamak: Yeni Fırsatlar" temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Sigorta Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği ekonomik başarılarda sigorta sektörünün çok önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, Türkiye zenginleştikçe, kalkındıkça, ülkedeki refah düzeyi arttıkça sigortacılık ürünlerine talebin arttığını söyledi.

Finans sektörünün ülke ekonomisine katkısının artmasını isterken daha dengeli bir dağılımla büyümesini hedeflediklerini kaydeden Zaman, sigortacılığın finans sektörüne katkılarına değindi.

Zaman, "Bugün sigorta sektörü GSYH'nin tam 32 katına ulaşan 230 trilyon liralık teminat sağlayarak ekonomimizin sağlıklı bir şekilde geleceğe ulaşmasına ve hedeflere varmasına büyük destek olurken, belirsizliği azaltarak ve zararları tazmin ederek vatandaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakmasına imkan tanımaktadır." dedi.

Sigortacılık sektörünün finansal piyasaların gelişimine sunduğu katkılar ve ülke ekonominin büyümesindeki rolüne değinen Zaman, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), DASK, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile ilgili bilgiler verdi.

Zaman, şirket sayısının her geçen gün artmasının sektöre olan ilginin yüksekliğini gösterdiğini söyledi.

"BES'TE 300 MİLYAR LİRA SEVİYELERİNE YAKLAŞIYORUZ"

Murat Zaman, 2021 yılı itibarıyla sigorta ve özel emeklilik sektörünün yüzde 4,2'lik payla finans sektöründe, bankacılıktan hemen sonra yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayılara baktığımızda, memnuniyet verici rakamlar görmekteyiz. 2021'de aktif büyüklüğü 426 milyar lira, prim üretimi 82,5 milyar liradan 105,3 milyar liraya ulaştı. BES'te Mayıs 2022 itibarıyla 300 milyar lira seviyelerine giderek yaklaşmaktayız. Katılım esaslı sigortacılık faaliyetleri de büyümeye devam etti. Katılım esaslı sigortacılık, genel sigortacılık üretiminin şimdilik yalnızca yüzde 5,2'sini oluşturmakta. Ancak bu oranın yakın bir sürede çok daha yüksek seviyelere çıkacağına inancımız yüksek."

Zaman, 2021'de devreye alınan 18 yaş altı BES uygulaması sayesinde tasarruf alışkanlıklarının küçük yaşlarda başlayacağını bildirdi.

"ULUSLARARASI KATILIM SİGORTACILIĞI MERKEZİ OLMA NOKTASINDA İLERLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, emeklilik sistemine ayrı bir önem verdiklerini, bu alanda fon sayısı açısından yapılacak bir sadeleştirmenin yatırımcılara ve sektöre daha fazla katma değer sağlayacağını söyledi.

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) bir revizyon ihtiyacı bulunduğunu aktaran Zaman, konuyla ilgili tüm paydaşlarla görüşlerini paylaştıklarını bildirdi.

Zaman, dünyada uygulanan, katılım sigortacılığından daha kolay uygulanabileceğini düşündükleri Türk-İslami sigortacılık modelini vatandaşların istifadesine sunduklarını anımsatarak, "Yabancı sermayedar tarafından da ilgiyle karşılanan bu modelin Türk katılım sigortacılığına diğer ülkelere kıyasla rekabette avantaj sağlayacağını değerlendiriyoruz. Ülkemizin bir uluslararası katılım sigortacılığı merkezi olması noktasında emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

"ÖNCÜ GÖSTERGELER İLK ÇEYREKTE GÜÇLÜ BÜYÜME EĞİLİMİNE İŞARET EDİYOR"

Murat Zaman, Türkiye'nin ekonomik büyüme rakamları, ekonomik büyüme modeli, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemelerine değinirken, cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Küresel salgınla birlikte oluşan yeni dönemde uyguladıkları politikaların ve yaptıkları hazırlıkların meyvelerinin toplamaya başladıklarını ve son 2 yılda önemli bir büyüme oranı yakaladıklarını aktaran Zaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncü göstergeler, bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, perakende satışlar gibi öncü göstergeler olumlu görünümünü devam ettiriyor. Hizmetler sektörümüz pandemi sırasında negatif etkilenmişti. Pandemi sonrası kuvvetli bir toparlama eğilimine girdiğine hep beraber şahit olmaktayız. İhracat tarafında her ay çıtayı daha yukarı taşıyoruz. 240 milyar dolara ulaştık. Turizm gelirleri savaşa rağmen uygulanmaya çalıştığımız çeşitlendirme politikasıyla şimdiden çok iyi bir durumda. Mayıs ayı itibarıyla istihdam yaklaşık 30 milyon kişi olarak gerçekleşti."

"KONUTTA FIRSATÇILIĞA KARŞI TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, enflasyonla mücadelenin en temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, burada en önemli desteklerinin disiplinli mali politika olduğunu söyledi.

Konut destek paketlerine değinen Zaman, bu teşviklerin amacının net bir şekilde belli olduğunu aktardı. Zaman, "Bu sırada çeşitli ilan sitelerindeki yaklaşık 64 bin ilanda fiyatlar, bu paketin kapsamına girmediği halde, bir gecede inanılmaz oranda artırıldı. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri yoğun bir çaba gösteriyor. Mevzuat ve yasalar dahilinde bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.