Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Yayıncılık anlayışı önemli katkılar sağlıyor

Küresel ekonomi, ticaret savaşlarının tetiklediği yüksek belirsizlik ortamından geçiyor. Artan küresel borçluluk, yaşlanan nüfus, dönüştürücü teknolojiler, derinleşen iklim krizi ve jeopolitik gerilimler ise dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu diğer yapısal zorluklar olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, küresel büyüme görünümünü aşağı yönlü çekme riskini beraberinde getiriyor. Bu zorlu konjonktürde son iki yıldır kararlılıkla uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programı sayesinde; dış kırılganlıklarımızı azalttık, şoklara karşı dayanıklılığımızı artırdık, makro-finansal istikrarı güçlendirdik ve sürdürülebilir yüksek büyüme için daha sağlam bir temel oluşturduk. Amacımız; enflasyonu kalıcı biçimde tek haneye düşürmek, mali disiplini güçlendirerek reformlar için bütçede alan yaratmak, cari dengedeki yapısal iyileşmeyi kalıcı hale getirmek ve nihayetinde verimliliği rekabet gücünü ve potansiyel büyümeyi artırarak dönüşümleri hayata geçirmektir. Ekonomik reformların başarısında doğru bilgilendirilmiş bir kamuoyunun rolü büyüktür. Bu çerçevede, Sabah Gazetesi'nin ekonomi ve finans alanındaki yayıncılık anlayışı, kamuoyunun güncel gelişmeleri sağlıklı biçimde değerlendirmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Köklü geçmişiyle Türk basınında önemli bir yere sahip olan Sabah Gazetesi'nin 40. yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve yayın hayatında başarılar diliyorum.