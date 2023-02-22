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Giriş Tarihi: 22.2.2023 13:45 Son Güncelleme: 22.2.2023 13:45

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB heyetiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde mart ayında Brüksel'de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB heyetiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde mart ayında Brüksel'de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Nebati, yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Dönem Başkanı İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell başkanlığındaki AB heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını bildiren Nebati, "Ülkemizde yaşadığımız acı deprem felaketi nedeniyle taziyeleri kabul ettik. AB önderliğinde mart ayında Brüksel'de toplanması öngörülen Uluslararası Bağışçılar Konferansı hazırlıklarını ele aldık. Bugüne kadar deprem felaketi nedeniyle AB tarafından ülkemize sağlanan yardımlar ve gösterdikleri dayanışma için kendilerine teşekkür ettik." değerlendirmesinde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AB heyetiyle görüştü
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