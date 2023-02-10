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Giriş Tarihi: 10.2.2023 15:03 Son Güncelleme: 10.2.2023 15:04

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir maaşını Şanlıurfa'da aşevine bağışladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir aylık maaşını depremzedeler için aşevine bağışladı.

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir maaşını Şanlıurfa’da aşevine bağışladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, bir aylık maaşını depremzedeler için aşevine bağışladı.

Bakan Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Haşimiye Meydanı'nda esnaf ziyareti yapan Nebati, sohbet ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şanlıurfa Aşevi'ni ziyaret eden Bakan Nebati, buradan yemek alan depremzedelere yemek dağıttı, aşevinin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Nebati ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, birer maaşlarını aşevine bağışlayarak bu paraların depremzedelere yemek sunulması için kullanılması talimatını verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir maaşını Şanlıurfa'da aşevine bağışladı
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