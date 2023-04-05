Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon yüzde 50’nin altına düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı televizyon programında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYON YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞECEK"

Bakanı Nebati, Ramazan ayının getirdiği gıda fiyatı artışına rağmen Mayıs'ta enflasyonun 50'nin altına düşeceğini ve daha da gerilere gideceğini söyledi. Bakan Nebati, "Mayıs ayından itibaren tarladaki üretimleri alacağız, bu tarihten itibaren fiyatların düştüğünü göreceğiz. Haziran ayında fiyatların ciddi bir şekilde düştüğünü göreceğiz. Türkiye'nin bir yıl arayla soğan, patates fiyat yüksekliği yaşadığı malum.

Çiftçi bir yıl kazanıp bir yıl kaybediyor ama bizim çiftçiyi çok iyi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

"KOYUN ETİ TERCİH EDİLMİYOR"

Koyun etinin kokusundan dolayı tercih edilmediğini anlatan Bakan Nebati, "Türkiye'nin damak tadı değişti, bunu değiştirmek lazım. Elbette kasıtlı fiyat artıranlar da vardır. Kasıtlı işler yapılıyor olması ahlaki olarak anormal ama bunlarla bizim incelemelerimiz var, ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Fahiş gelir elde ediliyorsa, ithalat yoluyla da insanlarımız ucuz ete ulaşmalı" değerlendirmesini yaptı.

"104 MİLYAR DOLARLIK SERVET KAYBIMIZ VAR"

Depremin ekonomiye etkisini değerlendiren Bakan Nebati, 104 milyar dolar bir servet kaybının olduğunu söyledi. Deprem bölgesindeki sanayi bölgelerinde üretimin hızlı şekilde başlaması için yürütülen çalışmalara dikkat çeken Bakan Nebati, "Vatandaşlarımızın bir an evvel şehirlerine dönmesi için çabalıyoruz. Dünya Bankası başta olmak üzere, birçok kurum, afetin şiddetini gördükten sonra kaynaklarını artırıyorlar. Toplam 7 milyar Euro fon verildi. Bunun 1 milyarı Suriye'ye, 6 milyarı Türkiye'ye. Krediler ve uzun vadeli ve çok düşük faizli. Bu kredi proje karşılığı veriliyor. Hızlı bir şekilde bunların gerçekleştirilmesi lazım" yorumunu yaptı.

AKŞENER'İN "NEMO" BENZETMESİ

Bakan Nebati, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kayıp Balık Nemo' göndermesini değerlendirirken, "Nemo demek ayıp. Bir de bilmiyorlar, izleyin. Yıllar önce ilk filmini eşimle izledim, annesine ulaşmaya çalışıyor, öylesine bir çabayla gidiyor ki, okyanuslardaki girdapların içine giriyor ve yılmıyor. İstedikleri kadar skeç yapıyorlar, onu yapıyorlar. Ben rahatsız olmuyorum ki. Skeçleri de izliyorum. Üzülüyorum, hakaret etmeyin ama hakları da teslim edin" dedi.

"İNSANLAR KENDİLERİNİ GARANTİYE ALDI"

Kur Korumalı Mevduat sistemini değerlendiren Bakan Nebati, bu sistem sayesinde insanların kendilerini garantiye aldığını söyledi. Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Bu geçici bir uygulama. Özellikle de yaz aylarından itibaren belirli bir yere oturdu. İkinci hedef, politika faizlerinin düşürülmesi, Dünya Bankası toplantılarına gittiğimde siz ne yapıyorsunuz, hep aynı şeyi yapıyorsunuz, insanların laboratuvar olarak görülmemesi gerektiğini söylediğimde de onlar da bana bakıyorlardı. İnsanların enflasyon karşısında ezilmesini engelledik bir miktar. Türkiye ekonomi modeli oturdu, saç ayaklarından birisi KKM ama en önemlisi de faizlerin düşürülmesidir."

KILIÇDAROĞLU'NUN BAYRAM İKRAMİYESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, emekliye bayram ikramiyesini 8500 liraya çıkarma vaadini değerlendiren Nebati, "Ekonomik gerçekliği yok. Olmayan bir şeyi vereceğim diyor.300 milyar liralık yük getireceksin. Kaynağı nedir? Hayalcilikten başka bir şey değil" diye konuştu.