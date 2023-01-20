Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kocaeli’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi

İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde cuma namazını kılan Nebati, ardından caminin yanındaki çay ocağında vatandaşlarla çay içti.

Bakan Nebati, daha sonra şehir merkezinde bazı iş yerlerini ziyaret ederek, yanına gelen vatandaşlarla sohbet etti.