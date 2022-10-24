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Giriş Tarihi: 24.10.2022 20:23

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad'daki 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılacak

AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad’daki 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25-27 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 500'den fazla önde gelen üst düzey konuşmacı ile 6 binden fazla uluslararası delegenin katılacağı konferans, 4 zirve ile 180'den fazla oturuma ev sahipliği yapacak.

Konferans kapsamında düzenlenecek etkinlikler ile hükümet temsilcileri, çok uluslu şirket yöneticileri ve uluslararası finans çevreleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü, Türkiye Ekonomi Modeli ve Türkiye'nin yatırım ortamı ile sunduğu fırsatlar paylaşılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad'daki 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılacak
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