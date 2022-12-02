Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa’da temaslarda bulundu

Nebati, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak olan toplu açılış alanında ve Abide Kavşağı'nda inceleme yaptı.

Yapımı tamamlanan ve yarın açılışı yapılacak olan İl Jandarma Komutanlığı binasına giden Nebati, Tuğgeneral Mücahit Avkıran'la görüştü.